Щонайменше троє людей постраждали під час вибухів у Запоріжжі сьогодні, 28 червня, коли армія РФ атакувала місто швидкісними ракетами.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 28 червня: що відомо

Перед атакою Іван Федоров попереджав жителів області про загрозу ударів швидкісними ракетами.

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Невдовзі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи в Запоріжжі.

За словами очільника ОВА, російські війська завдали удару по обласному центру. Унаслідок удару зайнялася пожежа.

Наразі відомо про 11 поранених, серед них двоє дітей. Допомога лікарів знадобилася трьом чоловікам, шести жінкам та двом дітям – п’ятирічному хлопчику та 16-річній дівчині. Відомо, що хлопчик перебуває у важкому стані.

Пізніше Іван Федоров повідомив, що унаслідок атаки на Запоріжжя 28 червня загинула одна людина. Однак наразі невідомо, хто з постраждалих помер.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань та інші наслідки вибухів у Запоріжжі 28 червня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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