Во время ночной атаки на Украину 28 июня российские войска применили баллистические и противокорабельные ракеты, а также беспилотники различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 28 июня: что известно

В ночь на 28 июня (с 18:00 27 июня) российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской области РФ, шестью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области.

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Также РФ применила 142 ударные беспилотники типа Shahed, в частности реактивные, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски беспилотников осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского в пока оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 28 июня силы противовоздушной обороны сбили или приглушили одну противокорабельную ракету Циркон/Оникс, шесть баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 125 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 14 ударных БпЛА на 11 локациях.

Еще на 13 локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности, утром 28 июня прогремели взрывы в Киеве во время баллистической атаки РФ.

В результате атаки зафиксировано несколько пожаров в Дарницком районе города.

По словам начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко, в одном случае возгорание произошло вблизи жилого дома, по другому адресу огонь охватил станцию технического обслуживания. Также загорелось нежилое здание.

По состоянию на утро известно о двух пострадавших в результате атаки на Киев.

В ночь на 28 июня российские войска также атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками и артиллерией.

По словам Александра Ганжи, в течение суток враг почти 20 раз атаковал три района области.

На Никопольщине под обстрелами находились Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая, Покровская городская и сельская общины. В результате одного из ударов загорелось здание спортивной школы.

В Подгородненской общине Днепровского района из-за атаки возник пожар на автозаправочной станции, где пострадал один человек.

Еще два пожара на АЗС произошли в Губынинской громаде Самаровского района. Также повреждены автомобили.

Ранения получила 41-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

По состоянию на утро вражеская атака на Украину до сих пор продолжалась — в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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