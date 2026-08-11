После полуночи 11 августа враг атаковал Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Атака на Киев 11 августа: что известно

После объявления воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического оружия в столице раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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По данным КГВА, в Шевченковском районе зафиксировали возгорание складских помещений. Здесь пострадал один человек.

Позже стало известно, что враг попал в территорию детской больницы, повредив здание и газопровод. На момент удара дети и медики были в укрытии, поэтому пострадавших на этом объекте нет.

На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, информация о последствиях российской атаки на Киев 11 августа уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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