Взрывы в Запорожье прогремели в ночь на 11 августа во время комбинированной российской атаки.

О последствиях сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 11 августа: что известно

По словам Федорова, российские войска атаковали промышленные объекты и гражданскую инфраструктуру города.

Сейчас смотрят

В результате комбинированного удара повреждены четыре жилых дома, гаражный кооператив и нежилые здания. Также возникли пожары, а в некоторых районах города отключили электричество.

На данный момент известно о шести погибших в результате взрывов в Запорожье 11 августа. Еще как минимум 19 человек получили ранения.

На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий российского удара и обследование поврежденных территорий.

Окончательные последствия ночных взрывов в Запорожье 11 августа пока выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.