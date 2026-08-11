Взрывы в Запорожье: РФ ударила ракетами и дронами, есть погибшие и раненые
Взрывы в Запорожье прогремели в ночь на 11 августа во время комбинированной российской атаки.
О последствиях сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 11 августа: что известно
По словам Федорова, российские войска атаковали промышленные объекты и гражданскую инфраструктуру города.
В результате комбинированного удара повреждены четыре жилых дома, гаражный кооператив и нежилые здания. Также возникли пожары, а в некоторых районах города отключили электричество.
На данный момент известно о шести погибших в результате взрывов в Запорожье 11 августа. Еще как минимум 19 человек получили ранения.
На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий российского удара и обследование поврежденных территорий.
Окончательные последствия ночных взрывов в Запорожье 11 августа пока выясняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА