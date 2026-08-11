Россия атаковала пять районов Днепропетровской области, в результате чего погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Среди погибших и пострадавших – дети.

Атака на Днепропетровщину 11 августа: что известно

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ГСЧС Украины, более 20 раз враг атаковал 5 районов беспилотниками и артиллерией.

На Синельниковщине враг целил по райцентру и Петропавловской общине. В результате обстрела поврежден склад логистической компании, многоквартирный дом. Также известно о погибшем 47-летнем мужчине и пострадавшей 7-летней девочке.

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На Криворожье враг целил по Грушевской и Апостоловской общинам, в результате чего повреждены автомобили. Также известно о погибшем 15-летнем парне и двух пострадавших 16 и 17 лет.

На Никопольщине пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая общины. В результате российских обстрелов повреждены админздание, банк, общежитие, магазин.

В Каменском районе россияне целили по Верховцевской и Пятихатской общинам. Из-за атаки поврежден частный дом также известно, что пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе под ударом была Богдановская община, повреждены частный дом и авто. В результате российских обстрелов погиб человек.

Из-за атак возникли пожары. Спасатели оперативно прибыли на места происшествия и ликвидировали возгорания.

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