РФ атаковала 5 районов Днепропетровщины: среди погибших и пострадавших есть дети
- Российские войска 11 августа более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
- В результате обстрелов погибли три человека, среди них 15-летний подросток, еще пятеро получили ранения, в том числе дети 7, 16 и 17 лет.
- Повреждены жилые дома, склад логистической компании, админздание, банк, общежитие, магазин, частные дома и автомобили, а спасатели ликвидировали пожары после атак.
Россия атаковала пять районов Днепропетровской области, в результате чего погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Среди погибших и пострадавших – дети.
Атака на Днепропетровщину 11 августа: что известно
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ГСЧС Украины, более 20 раз враг атаковал 5 районов беспилотниками и артиллерией.
На Синельниковщине враг целил по райцентру и Петропавловской общине. В результате обстрела поврежден склад логистической компании, многоквартирный дом. Также известно о погибшем 47-летнем мужчине и пострадавшей 7-летней девочке.
На Криворожье враг целил по Грушевской и Апостоловской общинам, в результате чего повреждены автомобили. Также известно о погибшем 15-летнем парне и двух пострадавших 16 и 17 лет.
На Никопольщине пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая общины. В результате российских обстрелов повреждены админздание, банк, общежитие, магазин.
В Каменском районе россияне целили по Верховцевской и Пятихатской общинам. Из-за атаки поврежден частный дом также известно, что пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В Павлоградском районе под ударом была Богдановская община, повреждены частный дом и авто. В результате российских обстрелов погиб человек.
Из-за атак возникли пожары. Спасатели оперативно прибыли на места происшествия и ликвидировали возгорания.