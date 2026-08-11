Росія атакувала п’ять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих – діти.

Атака на Дніпропетровщину 11 серпня: що відомо

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС України, понад 20 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками та артилерією.

На Синельниківщині ворог цілив по райцентру і Петропавлівській громаді. Внаслідок обстрілу понівечені склад логістичної компанії, багатоквартирний будинок. Також відомо про загиблого 47-річного чоловіка та постраждалу 7-річну дівчинку.

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На Криворіжжі ворог цілив по Грушівській і Апостолівській громадах, внаслідок чого є пошкоджені автівки. Також відомо про загиблого 15-річного хлопця та двох постраждалих 16 і 17 років.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок російського обстрілу понівечені адмінбудівля, банк, гуртожиток, магазин.

У Кам’янському районі росіяни цілили по Верхівцевській та П’ятихатській громадах. Через атаку понівечений приватний будинок, також відомо, що постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка. Обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада, понівечені приватна оселя та авто. Внаслідок російського обстрілу загинула людина.

Через атаки виникли пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували займання.

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