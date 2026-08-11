РФ атакувала 5 районів Дніпропетровщини: серед загиблих і постраждалих є діти
- Російські війська 11 серпня понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
- Внаслідок обстрілів загинули троє людей, серед них 15-річний хлопець, ще п’ятеро дістали поранень, зокрема діти 7, 16 і 17 років.
- Пошкоджені житлові будинки, склад логістичної компанії, адмінбудівля, банк, гуртожиток, магазин, приватні оселі та автомобілі, а рятувальники ліквідували пожежі після атак.
Росія атакувала п’ять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих – діти.
Атака на Дніпропетровщину 11 серпня: що відомо
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС України, понад 20 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками та артилерією.
На Синельниківщині ворог цілив по райцентру і Петропавлівській громаді. Внаслідок обстрілу понівечені склад логістичної компанії, багатоквартирний будинок. Також відомо про загиблого 47-річного чоловіка та постраждалу 7-річну дівчинку.
На Криворіжжі ворог цілив по Грушівській і Апостолівській громадах, внаслідок чого є пошкоджені автівки. Також відомо про загиблого 15-річного хлопця та двох постраждалих 16 і 17 років.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок російського обстрілу понівечені адмінбудівля, банк, гуртожиток, магазин.
У Кам’янському районі росіяни цілили по Верхівцевській та П’ятихатській громадах. Через атаку понівечений приватний будинок, також відомо, що постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка. Обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада, понівечені приватна оселя та авто. Внаслідок російського обстрілу загинула людина.
Через атаки виникли пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували займання.