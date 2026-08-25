В результате российской атаки на Краматорск Донецкой области пострадали по меньшей мере 19 человек, в частности, младенец.

Обновлено в 14:07. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Атака на Краматорск 25 августа: что известно

По данным Донецкой областной прокуратуры, российская армия атаковала Краматорск 25 августа в период с 10:33 до 10:40. Под ударом оказалась жилая застройка, часть боеприпасов попала в многоквартирные дома.

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Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что с утра россияне восемь раз атаковали город. По предварительной информации, для ударов использовали авиабомбы.

В результате атаки повреждены многочисленные многоэтажки и инфраструктурный объект.

По состоянию на 13:40, количество раненых выросло до 19 гражданских. Среди них — двухмесячная девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По данным прокуратуры, российские войска нанесли удары по городу девятью ФАБ-250 из УМПК. В результате атаки РФ повреждены 34 многоквартирных жилых дома.

По факту атаки Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военных преступлениях (ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Донецкая областная прокуратура

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