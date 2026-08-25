Унаслідок російської атаки на Краматорськ Донецької області постраждали щонайменше 19 людей, зокрема, немовля.

Оновлено о 14:07. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Атака на Краматорськ 25 серпня: що відомо

За даними Донецької обласної прокуратури, російська армія атакувала Краматорськ 25 серпня у період з 10:33 до 10:40. Під ударом опинилася житлова забудова, частина засобів ураження влучила у багатоквартирні будинки.

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Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що загалом від ранку росіяни вісім разів атакували місто. За попередньою інформацією, для ударів застосували авіабомби.

Внаслідок атаки пошкоджені численні багатоповерхівки та інфраструктурний об’єкт.

Станом на 13:40, кількість поранених зросла до 19 цивільних. Серед них — двомісячна дівчинка, яка перебуває у важкому стані. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

За даними прокуратури, російські війська завдали ударів по місту дев’ятьма ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок атаки РФ пошкоджено 34 багатоквартирних житлових будинків.

За фактом атаки Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини (ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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