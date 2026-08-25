Российский дрон атаковал электричку в Николаевской области: что известно
- Дрон атаковал пригородный поезд Николаевской области.
- На месте работают экстренные службы и железнодорожники.
- Укрзализныця призывает следовать указаниям работников во время воздушной тревоги.
В Николаевской области вражеский беспилотник атаковал пригородный поезд. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Попадание дрона в поезд Николаевской области
Мониторинговый центр Укрзализныци, круглосуточно следящий за воздушными угрозами, заранее передал команду об опасности и необходимости эвакуации из поезда.
Пассажиры и локомотивная бригада вовремя покинули поезд и не пострадали.
На месте вражеского удара уже работают экстренные службы и железнодорожники.
В Укрзализныце отмечают необходимость неукоснительно следовать указаниям железнодорожников во время воздушной угрозы.
Напомним, 23 августа в Одесской области реактивный Shahed попал в локомотив пассажирского поезда №147 Житомир – Одесса, в котором находились почти 600 пассажиров. Люди раньше времени эвакуировались, поэтому никто не пострадал.
13 августа российский дрон ударил по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. В результате атаки погибли машинист и его помощник.
8 августа дрон атаковал поезд Сумы — Киев. Людей заблаговременно эвакуировали.
27 июля в Донецкой области Шахед атаковал бригаду Укрзализныци. Погиб монтер колеи, еще двое железнодорожников получили ранения.
24 июля в Днепропетровской области дрон атаковал пассажирский поезд. Беспилотник попал в локомотив.
Утром 19 июля РФ атаковала пассажирский поезд в Запорожской области ударными беспилотниками.
Фото: Министерство развития общин и территорий