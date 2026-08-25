В Николаевской области вражеский беспилотник атаковал пригородный поезд. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Попадание дрона в поезд Николаевской области

Мониторинговый центр Укрзализныци, круглосуточно следящий за воздушными угрозами, заранее передал команду об опасности и необходимости эвакуации из поезда.

Сейчас смотрят

Пассажиры и локомотивная бригада вовремя покинули поезд и не пострадали.

На месте вражеского удара уже работают экстренные службы и железнодорожники.

В Укрзализныце отмечают необходимость неукоснительно следовать указаниям железнодорожников во время воздушной угрозы.

Напомним, 23 августа в Одесской области реактивный Shahed попал в локомотив пассажирского поезда №147 Житомир – Одесса, в котором находились почти 600 пассажиров. Люди раньше времени эвакуировались, поэтому никто не пострадал.

13 августа российский дрон ударил по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. В результате атаки погибли машинист и его помощник.

8 августа дрон атаковал поезд Сумы — Киев. Людей заблаговременно эвакуировали.

27 июля в Донецкой области Шахед атаковал бригаду Укрзализныци. Погиб монтер колеи, еще двое железнодорожников получили ранения.

24 июля в Днепропетровской области дрон атаковал пассажирский поезд. Беспилотник попал в локомотив.

Утром 19 июля РФ атаковала пассажирский поезд в Запорожской области ударными беспилотниками.

Фото: Министерство развития общин и территорий

Источник : Укрзализныця

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.