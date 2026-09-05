Взрывы в Полтаве прогремели утром 5 сентября, когда враг атаковал город реактивными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Взрывы в Полтаве 5 сентября: что известно

Утром в Полтавской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российских ударных дронов.

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Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивном БпЛА, который двигался в сторону Полтавы.

Вскоре раздался взрыв в Полтаве. В ОВА призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и сообщили, что информация о последствиях уточняется.

Позже стало известно, что вражеский дрон попал в складское помещение одного из частных предприятий Полтавской общины.

Взрывная волна также повредила дома, расположенные рядом с местом удара. Масштабы разрушений пока уточняются.

По последним данным ОВА, обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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