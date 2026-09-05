В ночь на 5 сентября российские войска атаковали Борисполь в Киевской области.

О последствиях атаки сообщили представители ГСЧС Украины и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Борисполь 5 сентября: последствия

В результате атаки на Борисполь вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. Горела крыша, также частично разрушены конструкции девятого этажа.

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Спасатели эвакуировали из многоэтажки 15 жителей. На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказывали людям необходимую помощь.

В результате атаки на Борисполь сегодня, 5 сентября, пострадали две женщины. Их госпитализировали в местную больницу.

У одной пострадавшей диагностировали акубаротравму, у другой — закрытую травму грудной клетки. Медики оказывают им необходимую помощь.

Другие последствия атаки на Киевскую область

В ту же ночь российские войска массированно атаковали и другие районы Киевской области.

В Бучанском районе в результате удара загорелось складское помещение. Во время тушения пожара российские войска нанесли повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Обуховском районе из-за падения обломков российских дронов возникли пожары в экосистемах.

Ликвидация и фиксация последствий российского нападения на Киевскую область продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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