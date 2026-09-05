Вибухи в Полтаві прогриміли зранку 5 вересня, коли ворог атакував місто реактивними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи в Полтаві 5 вересня: що відомо

Уранці 5 вересня в Полтавській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивний БпЛА, який рухався в напрямку Полтави.

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Невдовзі пролунав вибух у Полтаві. В ОВА закликали жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та повідомили, що інформація про наслідки уточнюється.

Згодом стало відомо про влучання ворожого безпілотника у складське приміщення одного з приватних підприємств Полтавської громади.

Вибуховою хвилею також пошкоджено будинки, розташовані поруч із місцем удару. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Станом на останнє повідомлення ОВА звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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