В Каменском произошло ДТП с участием военных ТЦК: пострадал мотоциклист
Один человек получил травмы в результате ДТП в Каменском Днепропетровской области при участии военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.
ДТП в Каменском: что известно
В Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что ДТП в Каменском с участием военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки не было связано с мероприятиями по мобилизации.
По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение Правил дорожного движения. Других подробностей об обстоятельствах столкновения в ТЦК пока не сообщили.
Известно, что в результате ДТП в Каменском пострадал мотоциклист. Его на скорой помощи доставили в больницу.
На месте аварии работают представители Национальной полиции Украины. Правоохранители должны установить все обстоятельства ДТП в Каменском и дать происшествию правовую оценку.