Один человек получил травмы в результате ДТП в Каменском Днепропетровской области при участии военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

ДТП в Каменском: что известно

В Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что ДТП в Каменском с участием военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки не было связано с мероприятиями по мобилизации.

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По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение Правил дорожного движения. Других подробностей об обстоятельствах столкновения в ТЦК пока не сообщили.

Известно, что в результате ДТП в Каменском пострадал мотоциклист. Его на скорой помощи доставили в больницу.

На месте аварии работают представители Национальной полиции Украины. Правоохранители должны установить все обстоятельства ДТП в Каменском и дать происшествию правовую оценку.

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