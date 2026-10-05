У Кам’янському сталася ДТП за участі військових ТЦК: постраждав мотоцикліст
Одна людина дістала травми внаслідок ДТП у Кам’янському Дніпропетровської області за участі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.
ДТП у Кам’янському: що відомо
У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що ДТП у Кам’янському за участі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не була пов’язана із заходами з мобілізації.
За попередньою інформацією, причиною аварії стало порушення Правил дорожнього руху. Інших подробиць щодо обставин зіткнення у ТЦК наразі не повідомили.
Відомо, що внаслідок ДТП у Кам’янському постраждав мотоцикліст. Його каретою швидкої допомоги доставили до лікувального закладу.
На місці аварії працюють представники Національної поліції України. Правоохоронці мають встановити всі обставини ДТП у Кам’янському та надати події правову оцінку.