Одна людина дістала травми внаслідок ДТП у Кам’янському Дніпропетровської області за участі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

ДТП у Кам’янському: що відомо

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що ДТП у Кам’янському за участі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не була пов’язана із заходами з мобілізації.

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За попередньою інформацією, причиною аварії стало порушення Правил дорожнього руху. Інших подробиць щодо обставин зіткнення у ТЦК наразі не повідомили.

Відомо, що внаслідок ДТП у Кам’янському постраждав мотоцикліст. Його каретою швидкої допомоги доставили до лікувального закладу.

На місці аварії працюють представники Національної поліції України. Правоохоронці мають встановити всі обставини ДТП у Кам’янському та надати події правову оцінку.

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