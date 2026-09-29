В Виннице полицейские задержали мужчину, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, после чего достал взрывоопасный предмет и угрожал его взорвать.

Об этом сообщили в Полиции Винницкой области.

В Виннице нетрезвый водитель после ДТП угрожал гранатой

Инцидент произошел 28 сентября около 23:00 в Виннице по улице Хмельницкое шоссе, где произошло столкновение с участием трех автомобилей.

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Во время оформления ДТП правоохранителями водитель автомобиля Nissan, который имел выраженные признаки опьянения, получил гранату и заявил о намерении ее взорвать, утверждают в полиции.

После этого водитель закрылся внутри салона собственного транспортного средства вместе с боеприпасом.

Полицейские перекрыли участок и обеспечили объезд других транспортных средств на безопасное расстояние от места происшествия.

По информации правоохранителей, переговоры с мужчиной продолжались всю ночь. Лишь около 4:00 утра мужчина согласился отдать взрывоопасный предмет и выйти из автомобиля.

Как выяснили правоохранители во время проверки, фигурант недавно самовольно покинул воинскую часть.

По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По этой статье предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас с задержанным мужчиной продолжаются необходимые процессуальные действия.

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