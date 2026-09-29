Полицейские всю ночь вели переговоры: после ДТП в Виннице водитель закрылся в авто с гранатой
- В Виннице нетрезвый водитель после ДТП закрылся в салоне автомобиля с гранатой и угрожал ее взорвать.
- После ночных переговоров с полицией мужчина, недавно самовольно покинувший воинскую часть, отдал взрывчатку.
В Виннице полицейские задержали мужчину, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, после чего достал взрывоопасный предмет и угрожал его взорвать.
Об этом сообщили в Полиции Винницкой области.
В Виннице нетрезвый водитель после ДТП угрожал гранатой
Инцидент произошел 28 сентября около 23:00 в Виннице по улице Хмельницкое шоссе, где произошло столкновение с участием трех автомобилей.
Во время оформления ДТП правоохранителями водитель автомобиля Nissan, который имел выраженные признаки опьянения, получил гранату и заявил о намерении ее взорвать, утверждают в полиции.
После этого водитель закрылся внутри салона собственного транспортного средства вместе с боеприпасом.
Полицейские перекрыли участок и обеспечили объезд других транспортных средств на безопасное расстояние от места происшествия.
По информации правоохранителей, переговоры с мужчиной продолжались всю ночь. Лишь около 4:00 утра мужчина согласился отдать взрывоопасный предмет и выйти из автомобиля.
Как выяснили правоохранители во время проверки, фигурант недавно самовольно покинул воинскую часть.
По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
По этой статье предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас с задержанным мужчиной продолжаются необходимые процессуальные действия.