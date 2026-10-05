Российские войска нанесли удар по Сумам, в результате чего разрушена производственная площадка фармацевтической компании Кусум. Предприятие выпускало жизненно необходимые лекарства для украинцев.

Об этом сообщает фармацевтическая компания Kusum.

Атака на завод Кусум в Сумах: какие последствия

Во время вражеской атаки на завод Кусум в Сумах 4 октября погиб сотрудник компании Евгений Мирошниченко, работавший в инженерном отделе завода с 2009 года. Коллектив предприятия выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, назвав это невосполнимой потерей для всей команды.

Сейчас смотрят

В результате удара полностью разрушена производственная площадка, где изготавливались критически важные медикаменты. В настоящее время компания оценивает масштабы нанесенных разрушений.

Там подчеркнули, что ключевой задачей сейчас является обеспечение бесперебойного доступа украинских пациентов к необходимым медикаментам. Несмотря на уничтожение завода, компания продолжает свою деятельность.

Для возобновления поставок планируется привлечь зарубежные мощности.

Кроме украинского предприятия, Кусум владеет производственными площадками в Индии — в городах Индор и Бхивади.

При отсутствии искусственных регуляторных помех это позволит перестроить процессы и обеспечить стабильные поставки лекарства в Украину.

— Мы уже проходили через серьезное испытание после уничтожения состава и продолжили работу. Завод в Сумах разрушен. Но Кусум продолжает работать ради людей, ежедневно нуждающихся в нашем лекарстве, — отметили в компании.

Там добавили, что главными приоритетами Кусума остаются безопасность людей, поддержка сотрудников и обеспечение населения Украины необходимыми лекарственными средствами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.