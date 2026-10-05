Російські війська завдали удару по Сумах, внаслідок чого зруйновано виробничий майданчик фармацевтичної компанії Кусум. Підприємство випускало життєво необхідні лікарські засоби для українців.

Про це повідомляє фармацевтична компанія Kusum.

Атака на завод Кусум у Сумах: які наслідки

Під час ворожої атаки на завод Кусум у Сумах 4 жовтня загинув співробітник компанії Євген Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. Колектив підприємства висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого, назвавши це непоправною втратою для всієї команди.

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Внаслідок удару повністю зруйновано виробничий майданчик, де виготовлялися критично важливі медикаменти. Наразі компанія оцінює масштаби завданих руйнувань.

Там наголосили, що ключовим завданням зараз є забезпечення безперебійного доступу українських пацієнтів до необхідних медикаментів. Попри знищення заводу, компанія продовжує свою діяльність.

Для відновлення постачань планують залучити закордонні потужності.

Окрім українського підприємства, Кусум володіє виробничими майданчиками в Індії — у містах Індор та Бхіваді.

За відсутності штучних регуляторних перешкод це дозволить перебудувати процеси та забезпечити стабільні постачання ліків в Україну.

— Ми вже проходили через серйозне випробування після знищення складу та продовжили працювати. Завод у Сумах зруйновано. Але Кусум продовжує працювати заради людей, які щодня потребують наших ліків, — зазначили в компанії.

Там додали, що головними пріоритетами Кусум залишаються безпека людей, підтримка співробітників та забезпечення населення України необхідними лікарськими засобами.

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