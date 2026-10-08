Российские войска нанесли удар беспилотником по частному сектору в Шевченковской общине Николаевской области. В результате попадания в жилой дом ранения получили двое маленьких детей — трехмесячная девочка и годовалый мальчик.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

Атака на Николаевскую область 8 октября: последствия

Вражеский беспилотник типа Молния попал в частный дом в селе Новокиевка Николаевской области 8 октября. В момент удара в помещении находилась семья с маленькими детьми.

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В результате взрыва пострадали трехмесячная девочка и годовалый мальчик. Обоих детей срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным ОВА, медики оказывают им всю необходимую помощь, а состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное.

— Самое больное – эти дети только начинают познавать мир, а война уже пришла в их дом. Туда, где они должны быть в безопасности, — подчеркнул Решетилов.

В результате попадания российского дрона получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены два частных дома и гараж, а также разрушен легковой автомобиль.

На месте российского удара в Николаевской области работают профильные службы по ликвидации последствий российской атаки и фиксации военного преступления армии РФ против гражданского населения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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