Российские войска нанесли удар по Сумам, попав в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки один человек погиб, еще четверо людей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По данным областной военной администрации, один человек погиб в результате российской атаки на Сумы.

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Среди четырех пострадавших есть двое детей. По предварительной оценке медиков, повреждения детей не тяжелые.

Травмы также получили два взрослых человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Под ударом российских войск оказался объект гражданской инфраструктуры города.

По предварительной информации, для атаки на Сумы российские войска применили дальнобойную реактивную артиллерию. Всего по областному центру армия РФ выпустила четыре реактивных снаряда.

В настоящее время на месте попаданий в Сумах работают соответствующие службы. Все окончательные последствия российской атаки выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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