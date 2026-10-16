Во время вражеской атаки дронов раздались взрывы в Харькове. Зафиксировано попадание в Шевченковском, Индустриальном и Основянском районах города.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обновлено в 12:15

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По словам главы ОВА, в результате атаки на Шевченковский район погибли три человека. Еще 14 получили ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Но потом Олег Синегубов уточнил, что одного мужчину удалось реанимировать.

– Одного мужчину удалось реанимировать. Пока он находится в крайне тяжелом состоянии в операционной. Врачи продолжают бороться за его жизнь, – заявил глава ОВА.

Мужчина, которого удалось реанимировать, получил ранения в области сердца, рассказал Суспільному директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

По состоянию на 12.00 известно, что погибли 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Пострадали в общей сложности 19 человек: 12 получили ранения, пятеро — острую реакцию на стресс. Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Также российский беспилотник попал в Индустриальный район Харькова. На месте удара возник пожар. Информация о пострадавших там не поступала.

Кроме того, мэр города Игорь Терехов сообщил о попадании реактивного Shahed по Основянскому району. Последствия этого удара уточняются.

Позже Олег Синегубов сообщил, что в Шевченковском районе было обнаружено еще одно место попадания. Две женщины подверглись стрессу. Им была оказана медицинская помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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