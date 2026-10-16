Ночная атака на Украину: РФ запустила 149 дронов, в частности 108 реактивных
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили около полутора сотен беспилотников.
Об этом 16 октября сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась с 18:00 15 октября и продолжается до сих пор, ведь в воздушном пространстве страны остаются несколько дронов.
По данным защитников неба, враг запустил 149 ударных беспилотников типа Shahed (108 из которых были реактивными), Гербера, дронов-имитаторов типа Пародия из района российского Орла, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или приглушили 114 вражеских БпЛА, в частности 77 реактивных.
Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника на 24 локациях. Еще на 14 локациях упали сбитые цели или их обломки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.