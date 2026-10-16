Під час ворожої атаки дронів пролунали вибухи у Харкові.Зафіксовано влучання у Шевченківському, Індустріальному та Основ’янському районах міста.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 16 жовтня

За словами очільника ОВА, внаслідок атаки на Шевченківський район загинули троє людей. Ще 14 дістали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу. Та згодом Олег Синєгубов уточнив, що одного чоловіка вдалося реанімувати.

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— Одного чоловіка вдалося реанімувати. Наразі він перебуває у вкрай важкому стані в операційній. Лікарі продовжують боротися за його життя, — заявив очільник ОВА.

Згодом стало відомо ще про двох постраждалих у цьому районі. Медики надають їм допомогу.

Також російський безпілотник влучив в Індустріальний район Харкова. На місці удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих там не надходила.

Крім того, мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання реактивного Shahed по Основ’янському району. Наслідки цього удару уточнюються.

Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що у Шевченківському районі виявили ще одне місце влучання. Двоє жінок зазнали стресу. Їм надали медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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