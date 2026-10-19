Взрывы в Киеве: повреждены многоэтажка и станция метро, есть погибшая и пострадавшие
Взрывы в Киеве прогремели ночью 19 октября. Осколки ракеты попали в многоэтажку, также повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 19 октября: что известно
По словам мэра, в Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. По другому адресу в этом же районе зафиксировано попадание в нежилое здание. На места происшествий выехали экстренные службы.
В Днепровском районе попадание зафиксировали на территории нежилой застройки.
Кроме того, в результате атаки повреждена одна из станций метро на левом берегу Киева. Рядом со станцией из-за падения обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.
В результате российской атаки погибла 21-летняя девушка, еще как минимум шесть человек пострадали.
В частности, в Соломенском районе, где обломки ракеты попали в 25-этажку, медики оказали помощь трем пострадавшим прямо на месте.
Информация о последствиях взрывов в Киеве 19 октября уточняется.
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