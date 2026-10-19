Взрывы в Киеве прогремели ночью 19 октября. Осколки ракеты попали в многоэтажку, также повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 19 октября: что известно

По словам мэра, в Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. По другому адресу в этом же районе зафиксировано попадание в нежилое здание. На места происшествий выехали экстренные службы.

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В Днепровском районе попадание зафиксировали на территории нежилой застройки.

Кроме того, в результате атаки повреждена одна из станций метро на левом берегу Киева. Рядом со станцией из-за падения обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.

В результате российской атаки погибла 21-летняя девушка, еще как минимум шесть человек пострадали.

В частности, в Соломенском районе, где обломки ракеты попали в 25-этажку, медики оказали помощь трем пострадавшим прямо на месте.

Информация о последствиях взрывов в Киеве 19 октября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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