Вибухи у Києві прогриміли вночі 19 жовтня. Уламки ракети влучили у багатоповерхівку, також пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 19 жовтня: що відомо

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Солом’янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За іншою адресою в цьому ж районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

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За даними ДСНС, у Солом’янському районі також виникла пожежа у приміщенні медичного закладу. Пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки.

У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі рятувальники виявили загиблу людину.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру метрополітену. Поруч зі станцією на лівому березі Києва через падіння уламків стався розрив ходової та контактної рейок.

У Дніпровському районі зафіксовано влучання на території нежитлової забудови. Також пошкоджено заклад освіти.

За оновленими даними ДСНС, унаслідок російської атаки загинула одна людина, ще восьмеро постраждали. Раніше міський голова повідомляв, що загиблій дівчині був 21 рік.

Зокрема, у Солом’янському районі, де уламки ракети влучили у 25-поверхівку, медики надали допомогу п’ятьом постраждалим.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських балістичних ударів.

Інформація про наслідки вибухів у Києві 19 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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