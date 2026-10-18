Атака дронов на Тернопольщину: поражены объекты энергетики, есть обесточивание
- В Тернопольской области зафиксировано попадание российских БпЛА в объекты энергетики.
- Из-за атаки часть потребителей осталась без электроснабжения.
- Информации о потерпевших пока нет.
Сегодня утром, 18 октября, зафиксировано попадание вражеского БПЛА в районе населенного пункта Старый Вишневец Кременецкой области.
Об этом сообщил руководитель Тернопольской ОВА Тарас Пастух.
Удары по энергетике в Тернопольской области
По словам Тараса Пастуха, поражен объект энергетики. Как следствие, обесточена часть потребителей. Информация о пострадавших пока не поступала.
Впоследствии начальник ОВА сообщил о попадании в объект энергетики в Кременце, который уже был атакован. Также есть новое попадание в объект энергетики в Барсуковской общине.
Информация о пострадавших не поступала. На всех локациях работают экстренные службы.
Напомним, что ночью 16 октября РФ дважды атаковали город Чортков Тернопольской области. В результате ударов повреждено помещение производственного предприятия.
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