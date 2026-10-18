Сегодня утром, 18 октября, зафиксировано попадание вражеского БПЛА в районе населенного пункта Старый Вишневец Кременецкой области.

Об этом сообщил руководитель Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

Удары по энергетике в Тернопольской области

По словам Тараса Пастуха, поражен объект энергетики. Как следствие, обесточена часть потребителей. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Впоследствии начальник ОВА сообщил о попадании в объект энергетики в Кременце, который уже был атакован. Также есть новое попадание в объект энергетики в Барсуковской общине.

Информация о пострадавших не поступала. На всех локациях работают экстренные службы.

Напомним, что ночью 16 октября РФ дважды атаковали город Чортков Тернопольской области. В результате ударов повреждено помещение производственного предприятия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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