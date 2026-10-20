В Киевской области российский беспилотник атаковал район возле автодороги Киев — Одесса. В результате удара погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Атака дрона на трассу Киев — Одесса

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и Киевская областная прокуратура, российский беспилотник попал вблизи автодороги Киев — Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров.

В результате атаки загорелись автомобили. Предварительно известно о трех погибших и четырех раненых. Информация о количестве пострадавших продолжает уточняться.

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В то же время городской голова Виталий Кличко сообщает, что в результате падения БпЛА в Голосеевском районе возле АЗС на границе с Киевской областью погиб один человек, а 6 человек пострадали.

На месте удара работают прокуроры, следователи Службы безопасности Украины и другие оперативные службы. Они устанавливают все обстоятельства атаки и устраняют ее последствия.

Из-за удара российского дрона движение транспорта на этом участке автодороги Киев — Одесса ограничили.

При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Правоохранители документируют последствия российской атаки и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дополнительную информацию о последствиях удара и состоянии пострадавших сообщат впоследствии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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