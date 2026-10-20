У Київській області російський безпілотник атакував район поблизу автодороги Київ — Одеса. Внаслідок удару загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.

Атака дрона на трасу Київ — Одеса

Як повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко та Київська обласна прокуратура, російський безпілотник влучив поблизу автодороги Київ — Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів.

Унаслідок атаки загорілися автомобілі. Попередньо відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених. Інформація щодо кількості постраждалих продовжує уточнюватися.

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Водночас міський голова Віталій Кличко повідомляє, що внаслідок падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю загинула одна людина, а 6 осіб постраждали.

На місці удару працюють прокурори, слідчі Служби безпеки України та інші оперативні служби. Вони встановлюють усі обставини атаки та ліквідовують її наслідки.

Через удар російського дрона рух транспорту на цій ділянці автодороги Київ — Одеса обмежили.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці документують наслідки російської атаки та встановлюють усі обставини події.

Додаткову інформацію про наслідки удару та стан постраждалих повідомлять згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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