Число погибших в результате российской атаки на Киевскую область 19 октября выросло до трех.

Об обновленных последствиях атаки сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вечером 19 октября российские войска атаковали производственно-складское здание в одной из общин Обуховского района Киевской области.

На территории предприятия возник пожар, который спасатели уже потушили. Сейчас продолжаются работы по разборке завалов.

По обновленной информации ГСЧС, в результате атаки на Киевскую область 19 октября погибли три человека. Это мужчина и две женщины.

Как отметил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, тела погибших обнаружили во время ликвидации последствий атаки.

Еще шесть человек получили ранения.

Окончательные последствия вражеской атаки пока устанавливаются.