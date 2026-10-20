Атака на Киевскую область: число погибших возросло до трех, продолжается разбор завалов
Число погибших в результате российской атаки на Киевскую область 19 октября выросло до трех.
Об обновленных последствиях атаки сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Атака на Киевскую область 19 октября: что известно
Вечером 19 октября российские войска атаковали производственно-складское здание в одной из общин Обуховского района Киевской области.
На территории предприятия возник пожар, который спасатели уже потушили. Сейчас продолжаются работы по разборке завалов.
По обновленной информации ГСЧС, в результате атаки на Киевскую область 19 октября погибли три человека. Это мужчина и две женщины.
Как отметил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, тела погибших обнаружили во время ликвидации последствий атаки.
Еще шесть человек получили ранения.
Окончательные последствия вражеской атаки пока устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.