Число погибших в результате российской атаки на Киевскую область 19 октября выросло до трех.

Об обновленных последствиях атаки сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Атака на Киевскую область 19 октября: что известно

Вечером 19 октября российские войска атаковали производственно-складское здание в одной из общин Обуховского района Киевской области.

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На территории предприятия возник пожар, который спасатели уже потушили. Сейчас продолжаются работы по разборке завалов.

По обновленной информации ГСЧС, в результате атаки на Киевскую область 19 октября погибли три человека. Это мужчина и две женщины.

Как отметил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, тела погибших обнаружили во время ликвидации последствий атаки.

Еще шесть человек получили ранения.

Окончательные последствия вражеской атаки пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Шахед

Фото: ДСНС

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