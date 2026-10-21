Взрывы в Кременчуге: БпЛА ударил по корпусу университета, пострадал ребенок
Вечером 20 октября в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы, когда враг атаковал город ударными БпЛА.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
Взрывы в Кременчуге 20 октября: что известно
В результате российской атаки на Кременчуг 20 октября зафиксировано попадание беспилотника в один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского.
По данным ГСЧС, после удара на пятом этаже учебного корпуса возник пожар, который спасатели потушили.
По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека, среди них — 16-летний подросток, которого госпитализировали с сотрясением мозга и контузией.
Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.
Кроме того, российские войска атаковали Полтаву. В результате обстрела возникли пожары в административном здании и складском помещении.
На местах ударов работают спасатели ГСЧС.
Информация о последствиях взрывов в Кременчуге и Полтаве уточняется.
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