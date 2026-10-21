Ввечері 20 жовтня прогриміли вибухи у Кременчуці Полтавської області, коли ворог атакував місто ударними БпЛА.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вибухи у Кременчуці 20 жовтня: що відомо

Унаслідок російської атаки на Кременчук 20 жовтня зафіксовано влучання безпілотника в один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

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За інформацією ДСНС, після удару на п’ятому поверсі навчального корпусу виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

За уточненими даними, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них — 16-річна дитина, яку госпіталізували зі струсом головного мозку та контузією.

Раніше повідомлялося, що один із постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські війська атакували Полтаву. Внаслідок обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

На місцях ударів працюють рятувальники ДСНС.

Інформація про наслідки вибухів у Кременчуці та Полтаві уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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