Российский дрон попал в операционную Института Стражеско в Киеве: есть раненый
- Российский дрон попал в здание операционной Института Стражеско.
- Это уже второй удар РФ по медучреждению.
Сегодня днем, 20 октября, во время атаки на Киев российский дрон попал в здание операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Атака на больницу Института Стражеско в Киеве
По словам Корецкого, это уже второй раз, когда враг бьет по этой больнице. В прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь на шестой, где расположена операционная.
К счастью, обошлось без жертв, однако один пациент получил ранения. Ему оказали всю необходимую помощь.
— Институт спасает людей с болезнями сердца из всей Украины. Здесь оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают людям жизнь, — отметил глава правительства.
Напомним, что в сентябре 2025 года во время массированной российской атаки по Киеву вспыхнул пожар в здании Института кардиологии имени академика М. Д. Стражеско. Там спасатели обнаружили тела двух погибших – это медсестра и пациент.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 700 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Корецкий