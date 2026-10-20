Сегодня днем, 20 октября, во время атаки на Киев российский дрон попал в здание операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Атака на больницу Института Стражеско в Киеве

По словам Корецкого, это уже второй раз, когда враг бьет по этой больнице. В прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь на шестой, где расположена операционная.

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К счастью, обошлось без жертв, однако один пациент получил ранения. Ему оказали всю необходимую помощь.

— Институт спасает людей с болезнями сердца из всей Украины. Здесь оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают людям жизнь, — отметил глава правительства.

Напомним, что в сентябре 2025 года во время массированной российской атаки по Киеву вспыхнул пожар в здании Института кардиологии имени академика М. Д. Стражеско. Там спасатели обнаружили тела двух погибших – это медсестра и пациент.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 700 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Корецкий

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