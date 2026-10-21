Сегодня поздно вечером раздались взрывы в Киеве.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 21 октября: что известно

Воздушные силы ВСУ сначала предупреждали об одной баллистической цели в направлении Киева. Затем зафиксировали еще несколько целей.

Сейчас смотрят

— Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях, — написал Кличко в соцсетях.

По данным Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе в результате вражеского удара повреждены частные жилые дома.

Затем Виталий Кличко уточнил, что в Днепровском районе зафиксировано попадание в здание СТО и в частный жилой дом. В этом же районе обломки попали еще в один частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

На другой локации в Днепровском районе обломки рухнули у АЗС.

По состоянию на 23:00 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.

Сегодня утром россияне снова атаковали Киев. В Святошинском районе вражеский БпЛА попал в 24-этажный жилой дом. В Деснянском районе во дворе многоэтажки загорелось семь припаркованных автомобилей. В Соломенском районе русский дрон упал на открытой территории.

Сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате атаки на столицу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.