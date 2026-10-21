Утром 21 октября в Киеве прогремели взрывы во время атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Последствия дроновой атаки на Киев 21 октября зафиксировали как минимум в трех районах столицы.

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В Святошинском районе вражеский БпЛА попал в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. В результате удара загорелась квартира. По данным ГСЧС, огонь охватил около 70 кв. м, конструкции квартиры частично разрушены. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек.

Кроме того, по информации ДТЭК, из-за российской атаки в Святошинском районе ввели аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В других районах столицы действуют графики отключений.

В Деснянском районе из-за падения беспилотника во дворе многоэтажки загорелись семь припаркованных автомобилей. Спасатели потушили пожар площадью 50 кв. м.

В Соломенском районе российский БпЛА упал на открытой территории. По предварительной информации, возгорания не было.

На данный момент известно о двух погибших и двух пострадавших в результате атаки на столицу.

Последствия взрывов в Киеве 21 октября уточняются.