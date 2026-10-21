Сьогодні пізно ввечері пролунали вибухи у Києві.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 21 жовтня: що відомо

Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про одну балістичну ціль у напрямку Києва. Згодом зафіксували ще декілька цілей.

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— Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях, — написав Кличко у соцмережах.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки.

Згодом Віталій Кличко уточнив, що у Дніпровському районі зафіксовано влучання в будівлю СТО та в приватний житловий будинок. У цьому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.

На іншій локації в Дніпровському районі уламки впали біля АЗС.

Станом на 23:00 відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Сьогодні вранці росіяни знову атакували Київ. У Святошинському районі ворожий БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок. У Деснянському районі у дворі багатоповерхівки загорілися сім припаркованих автомобілів. У Солом’янському районі російський дрон впав на відкритій території.

Повідомлялося про двох загиблих та двох постраждалих внаслідок атаки на столицю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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