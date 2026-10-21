Вибухи у Києві: ворог атакував столицю балістикою, є постраждалі
- Пізно ввечері Росія вдарила по Києву балістикою.
- Є влучання у Дніпровському районі міста.
- Повідомляється про постраждалих.
Сьогодні пізно ввечері пролунали вибухи у Києві.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
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Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про одну балістичну ціль у напрямку Києва. Згодом зафіксували ще декілька цілей.
— Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях, — написав Кличко у соцмережах.
За даними Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки.
Згодом Віталій Кличко уточнив, що у Дніпровському районі зафіксовано влучання в будівлю СТО та в приватний житловий будинок. У цьому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.
На іншій локації в Дніпровському районі уламки впали біля АЗС.
Станом на 23:00 відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Сьогодні вранці росіяни знову атакували Київ. У Святошинському районі ворожий БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок. У Деснянському районі у дворі багатоповерхівки загорілися сім припаркованих автомобілів. У Солом’янському районі російський дрон впав на відкритій території.
Повідомлялося про двох загиблих та двох постраждалих внаслідок атаки на столицю.
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