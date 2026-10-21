Уранці 21 жовтня пролунали вибухи у Києві під час атаки російських безпілотників.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 21 жовтня: що відомо

Наслідки дронової атаки на Київ 21 жовтня зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.

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У Святошинському районі ворожий БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху. Внаслідок удару загорілася квартира. За даними ДСНС, вогонь охопив близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції помешкання. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох людей.

Також, за інформацією ДТЕК, через російську атаку у Святошинському районі запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В інших районах столиці діють графіки відключень.

У Деснянському районі внаслідок падіння безпілотника у дворі багатоповерхівки загорілися сім припаркованих автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

У Солом’янському районі російський БпЛА впав на відкритій території. За попередньою інформацією, загоряння не виникло.

Наразі відомо про двох загиблих та двох постраждалих внаслідок атаки на столицю.

Наслідки вибухів у Києві 21 жовтня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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