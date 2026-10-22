Взрывы в Киеве 22 октября: поврежден Южный мост и станция скорой
В результате ночных взрывов в Киеве поврежден Южный мост, движение транспорта в обе стороны временно перекрыто.
О последствиях обстрелов сообщил мэр Киева Виталий Кличко и представители КГВА.
Взрывы в Киеве 22 октября: что известно о последствиях
Российские войска начали наносить удары по столице вечером 21 октября. Продолжили греметь взрывы в Киеве и ночью 22 октября, после чего зафиксированы повреждения еще в нескольких районах.
По информации мэра Виталия Кличко и Киевской городской военной администрации, в Дарницком районе произошло попадание на территорию объекта транспортной инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения в нежилом секторе.
В результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за этого движение транспорта по мосту в направлении с правого на левый берег временно перекрыли, сообщили в патрульной полиции Киева.
Поезда на зеленой (Сырецко-Печерской) линии метрополитена сейчас курсируют между станциями Сырец — Выдубичи и Осокорки — Червоный Хутор.
В Печерском районе повреждено здание медицинского учреждения, в частности станции скорой помощи. Также повреждения получили шесть машин скорой помощи. Среди медицинских работников пострадавших нет.
В Святошинском районе в результате российской атаки вспыхнул пожар в здании ресторана.
Всего в результате вечерних и ночных взрывов в Киеве пострадали 15 человек, в частности двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.
Окончательные последствия взрывов в Киеве 22 октября еще устанавливаются.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.