В результате ночных взрывов в Киеве поврежден Южный мост, движение транспорта в обе стороны временно перекрыто.

О последствиях обстрелов сообщил мэр Киева Виталий Кличко и представители КГВА.

Взрывы в Киеве 22 октября: что известно о последствиях

Российские войска начали наносить удары по столице вечером 21 октября. Продолжили греметь взрывы в Киеве и ночью 22 октября, после чего зафиксированы повреждения еще в нескольких районах.

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По информации мэра Виталия Кличко и Киевской городской военной администрации, в Дарницком районе произошло попадание на территорию объекта транспортной инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения в нежилом секторе.

В результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за этого движение транспорта по мосту в направлении с правого на левый берег временно перекрыли, сообщили в патрульной полиции Киева.

Поезда на зеленой (Сырецко-Печерской) линии метрополитена сейчас курсируют между станциями Сырец — Выдубичи и Осокорки — Червоный Хутор.

В Печерском районе повреждено здание медицинского учреждения, в частности станции скорой помощи. Также повреждения получили шесть машин скорой помощи. Среди медицинских работников пострадавших нет.

В Святошинском районе в результате российской атаки вспыхнул пожар в здании ресторана.

Всего в результате вечерних и ночных взрывов в Киеве пострадали 15 человек, в частности двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.

Окончательные последствия взрывов в Киеве 22 октября еще устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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