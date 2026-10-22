Унаслідок нічних вибухів у Києві пошкоджено Південний міст, рух транспорту в обидві сторони тимчасово перекрито.

Про наслідки обстрілів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та преставники КМВА.

Вибухи в Києві 22 жовтня: що відомо про наслідки

Російські війська почали завдавати ударів по столиці увечері 21 жовтня. Продовжили гриміти вибухи в Києві і вночі 22 жовтня. За останніми даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

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Як повідомили рятувальники, російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. У місті виникли пожежі, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

У Дніпровському районі загинула одна людина, дитину госпіталізували. Ще п’ятеро людей постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та автомобілі, виникли пожежі в житлових і нежитлових будівлях.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання на територію об’єкта транспортної інфраструктури. Також пошкоджено об’єкти в нежитловому секторі. За інформацією ДСНС, постраждалих немає.

Унаслідок нічних вибухів у Києві 22 жовтня пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через це рух транспорту мостом у напрямку з правого на лівий берег тимчасово перекрили, повідомили в патрульній поліції Києва.

Поїзди на зеленій (Сирецько-Печерській) лінії метрополітену наразі курсують між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний Хутір.

У Святошинському районі горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 1100 кв. м.

В Оболонському районі пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Рятувальники ліквідували займання.

У Печерському районі пошкоджено будівлі, зокрема станцію швидкої медичної допомоги, шість автомобілів швидкої та монастир. За даними ДСНС, постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що серед медичних працівників постраждалих немає.

У Голосіївському районі російські війська влучили в нежитлову будівлю. Внаслідок удару постраждали шестеро людей.

Загалом, за оновленою інформацією ДСНС, внаслідок вечірніх та нічних ударів по Києву 21–22 жовтня загинула одна людина, ще 22 постраждали, зокрема четверо дітей.

Інформація про остаточні наслідки російської атаки уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : УНІАН

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