Российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по городу Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки один человек погиб, еще по меньшей мере семеро получили ранения, среди которых двое детей.

Об этом сообщают руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, ГСЧС Украины и Министерство внутренних дел.

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Количество пострадавших в результате атаки на Павлоград возросло до семи человек. Среди госпитализированных есть двое 10-летних девочек. Известно об одном погибшем из-за обстрела города.

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В результате удара вражеского дрона возник пожар, в котором дотла сгорел автомобиль. Как отмечают в ГСЧС, вскоре возгорание удалось потушить.

Кроме того, разрушения получила гражданская инфраструктура города. В частности, повреждены несколько многоэтажных жилых домов и торговое заведение.

На месте происшествия работают все необходимые профильные и экстренные службы для ликвидации последствий атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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