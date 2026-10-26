Взрывы в Павлограде: количество пострадавших возросло до семи, среди них — дети
Российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по городу Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки один человек погиб, еще по меньшей мере семеро получили ранения, среди которых двое детей.
Об этом сообщают руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, ГСЧС Украины и Министерство внутренних дел.
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Количество пострадавших в результате атаки на Павлоград возросло до семи человек. Среди госпитализированных есть двое 10-летних девочек. Известно об одном погибшем из-за обстрела города.
В результате удара вражеского дрона возник пожар, в котором дотла сгорел автомобиль. Как отмечают в ГСЧС, вскоре возгорание удалось потушить.
Кроме того, разрушения получила гражданская инфраструктура города. В частности, повреждены несколько многоэтажных жилых домов и торговое заведение.
На месте происшествия работают все необходимые профильные и экстренные службы для ликвидации последствий атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.