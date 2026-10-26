Силы обороны Украины нанесли удар беспилотникам FP-1 по объектам в российском Воронеже. В результате атаки поражено стратегическое предприятие Воронежсинтезкаучук.

Об этом сообщает украинская компания Fire Point.

Атака на завод Воронежсинтезкаучук в РФ: какие последствия

По данным компании, продукция этого завода Воронежсинтезкаучук важна для оборонного комплекса России. В частности, она используется в производстве жесткого ракетного топлива, а также в нефтяной промышленности и инфраструктуре.

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По данным OSINT-анализа издания Astra, черный дым на кадрах местных очевидцев поднимается именно над территорией АО Воронежсинтезкаучук, принадлежащего компании Сибур.

Местные власти подтвердили факт массированной атаки и пожаров. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о якобы уничтожении 113 беспилотников над регионом, из которых более 70 — непосредственно над Воронежем.

Российский чиновник подтвердил возгорание на нескольких промышленных предприятиях (не называя их), а также в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

Продукция АО Воронежсинтезкаучук (контролируется ПАО Сибур Холдинг) относится к товарам двойного назначения. Предприятие ежегодно производит более 385 тыс. тонн продукции.

В частности, каучуки используются в производстве шин для военной авиации, тяжелой колесной техники, а также резинотехнических изделий для бронетехники и судостроения.

Также синтетический каучук применяется в ракетостроении. По данным Генштаба ВСУ, завод участвует в производстве жесткого ракетного топлива, в частности, для баллистических ракет ОТРК Искандер.

Кроме этого, завод производит термоэластопласты, СБС-полимеры и каучуки для дорожного покрытия, кровель, автомобильных и велосипедных шин.

Атака на Воронежсинтезкаучук стала третьим за три дня ударом по российским заводам, связанным с производством каучука. Два дня назад, 24 октября, сообщалось о поражениях предприятий Тольяттикаучук и Омский каучук.

Кроме того, Воронежсинтезкаучук уже неоднократно становился целью Сил обороны Украины. Так, 25 сентября зафиксирован предварительный удар по территории завода. В декабре 2025 года предприятие также подверглось атакам беспилотников.

Также в ноябре 2025 года на территории Воронежа Силы обороны атаковали ТЭЦ-1 — крупнейшего поставщика тепловой энергии для жилого сектора и крупных промышленных объектов города, в частности, Воронежсинтезкаучук.

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