Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по місту Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще щонайменше семеро дістали поранення, серед яких є двоє дітей.

Про це повідомляють керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ДСНС України та Міністерство внутрішніх справ.

Вибухи в Павлограді 26 жовтня: які наслідки

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Павлоград зросла до семи людей. Серед госпіталізованих — двоє 10-річних дівчаток. Відомо про одного загиблого через обстріл міста.

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Внаслідок удару ворожого дрона виникла пожежа, в якій ущент згорів автомобіль. Як зазначають в ДСНС, невдовзі загоряння вдалося загасити.

Крім того, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. Зокрема, пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та торговельний заклад.

На місці події працюють усі необхідні профільні та екстрені служби для ліквідації наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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