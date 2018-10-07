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Формула 1: где и когда смотреть Гран-при Японии

Прямую трансляцию 17-го этапа Формулы 1 Гран-при Японии покажет телеканал Первый Автомобильный.

В воскресенье, 7 сентября, пройдет 17-й этап Формулы-1Гран-при Японии.

Начало в 8.00 по киевскому времени.

Болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Первый Автомобильный. также гонка будет транслироваться на телеканале Матч! Арена.

Читайте: Формула-1. Риккардо лучший на Гран-при Китая

Также за этапом можно будет наблюдать на ресурсах F1analytic.comSport StreamLive TV.

Напомним, Фернандо Алонсо уходит из Формулы 1.

Фото: Kiankhoon | Dreamstime.com.

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