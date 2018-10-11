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Челси отправит фанатов-расистов в концлагерь Освенцим

Челси будет отправлять своих болельщиков, которые позволили себе любые проявления антисемитизма, в музей бывшего концлагеря Освенцим.

Футбольный клуб Челси решил бороться с проявлениями антисемитизма среди своих болельщиков. Аристократы будут отправлять в образовательных целях провинившихся в концлагерь Освенцим.

Об этом сообщает издание The Sun.

Президент клуба Брюс Бак отметил, что владелец лондонской команды Роман Абрамович хочет искоренить любые проявления антисемитизма хотя бы среди своих болельщиков.

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В клубе считают, что обычный запрет на посещение матчей не является эффективным методом, поэтому фанатам, которые были замечены в проявлениях антисемитизма, будут предлагать или аннулирование сезонных абонементов, или экскурсию в концлагерь Освенцим.

В прошлом году Челси выступил с заявлением, в котором критиковал своих фанатов, после того как они допустили антисемитские кричалки во время игры с Тоттенхэм Хотспур.

Кстати, в 2017 году аналогичное решение было принято по фанатов римского Лацио, которые известны своими радикальными взглядами.

Напомним, накануне матча Лиги Европы между Динамо и Яблонцем болельщики команд устроили драку.

ФотоSzirtesi | Dreamstime.com

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