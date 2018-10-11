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Челсі відправить фанатів-расистів в концтабір Освенцим

Челсі буде відправляти своїх уболівальників, які дозволили собі будь-які прояви антисемітизму, в музей колишнього концтабору Освенцим.

Футбольний клуб Челсі вирішив боротися з проявами антисемітизму серед своїх вболівальників. Аристократи відправлятимуть в освітніх цілях тих, хто провинився в концтабір Освенцим.

Про це повідомляє видання The Sun.

Президент клубу Брюс Бак зазначив, що власник лондонської команди Роман Абрамович хоче викорінити будь-які прояви антисемітизму хоча б серед своїх уболівальників.

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У клубі вважають, що звичайна заборона на відвідування матчів не є ефективним методом, тому фанатам, які були помічені в проявах антисемітизму, будуть пропонувати або анулювання сезонних абонементів, або екскурсію в концтабір Освенцим.

В минулому році Челсі виступив з заявою, в якій критикував своїх фанатів, після того як вони допустили антисемітські вигуки під час гри з Тоттенхем Хотспур.

До речі, у 2017 році аналогічне рішення було прийнято щодо фанатів римського Лаціо, які відомі своїми радикальними поглядами.

Нагадаємо, напередодні матчу Ліги Європи між Динамо та Яблонцем вболівальники команд влаштували бійку.

ФотоSzirtesi | Dreamstime.com

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