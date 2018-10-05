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Ультрас Динамо подрались с чешскими фанатами

Накануне матча Лиги Европы между Динамо и Яблонцем болельщики команд устроили драку.

В Чехии перед матчем второго тура Лиги Европы УЕФА между Яблонцем и киевским Динамо состоялась драка болельщиков.

По некоторым данным, в драке участвовали до 60-70-человек.

Об этом сообщается на странице сообщества Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Читайте: Ворскла за три минуты слила “выигранный” матч Спортингу

В драку оперативно вмешалась полиция, которая прекратила беспорядки.

Напомним, Динамо упустило победу в матче с Яблонцем, ведя в счете 2:0.

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