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Плюс два золота: Украина завоевала 4 медали на Играх непокоренных

Украинская сборная завоевала две золотые и две серебряные медали на Играх непокоренных.

Национальная сборная Украины на международных спортивных соревнованиях Игры непокоренных (Invictus Games), которые проходят в австралийском Сиднее, завоевала две золотые и две серебряные медали.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

– Еще два золота и два серебра завоевали украинские несокрушимые на Invictus Games Sydney 2018, – подчеркнул президент.

– Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач завоевали золото в командном зачете стрельбы из лука. Невероятно, но для Майи – это уже второе золото после победы в личном зачете, – отметил глава государства.

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Также он поздравил с серебряными медалями лучника Александра Зозуляка и Юрия Дмитренко, который получил награду в толкании ядра.

– Очень горд за вас! Спасибо, что прославляете Украину, – написал Порошенко.

Напомним, ранее Александр Гавриленко завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу в среднем весе на Играх непокоренных.

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