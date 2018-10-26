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Плюс два золота: Україна завоювала 4 медалі на Іграх нескорених

Українська збірна завоювала ще дві золоті та дві срібні медалі на Іграх нескорених.

Національна збірна України на міжнародних спортивних змаганнях Ігри нескорених (Invictus Games), які проходять в австралійському Сіднеї, завоювала ще дві золоті та дві срібні медалі.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

– Ще два золота і два срібла здобули українські незламні на Invictus Games Sydney 2018, – наголосив президент.

– Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач вибороли золото у командному заліку стрільби з лука. Неймовірно, але для Майї – це вже друге золото після перемоги в особистому заліку, – зауважив глава держави.

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Також він привітав зі срібними медалями лучника Олександра Зозуляка та Юрія Дмитренка, який здобув нагороду у штовханні ядра.

– Надзвичайно гордий за вас! Дякую, що прославляєте Україну, – написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Олександр Гавриленко завоював золоту медаль з пауерліфтингу в середній вазі на Іграх нескорених.

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