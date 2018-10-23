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Украинский спортсмен завоевал золото на Играх непокоренных

Александр Гавриленко завоевал медаль по пауэрлифтингу в среднем весе на Играх непокоренных.

Украинский спортсмен Александр Гавриленко завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу на Играх непокоренных.

Об этом сообщается на странице украинской команды в Facebook.

— Поздравляем Александра Гавриленко с золотой медалью Invictus Games Sydney 2018 по пауэрлифтингу в среднем весе! Три попытки, и каждая была рекордной для его группы – 165 кг, 172 кг и финальные 177 кг, – говорится в сообщении.

Напомним, Игры непокоренных стартовали 20 октября. Украину на соревнованиях представляют 15 спортсменов в шести видах спорта.

Смотрите: Сильные и несокрушимые духом: как выбирали 15 воинов на Игры непокоренных 2018

Ранее украинец Денис Фищук завоевал бронзу в велогонке в первый день соревнований Игры непокоренных (Invictus Games) 2018.

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