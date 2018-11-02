Американская скелетонистка Кэти Юлендер заявила, что спортсмены, которые принимали участие в Олимпиаде в Сочи не понимали, что это шоу Путина.

Двукратная чемпионка мира и участница Олимпийских игр, американка Кэти Юлендер приняла участие в антидопинговом саммите в Белом доме, где рассказала о своем отношении к допинговому скандалу вокруг ОИ-2014 в Сочи.

— Россия не только испортила Олимпийские игры, но и имеет колоссальное влияние в политическом мире. Думаю, во всей ситуации меня больше всего смущает то, что Игры в Сочи не были Олимпиадой. Это было шоу Путина, так мне кажется. Он использовал Олимпиаду для поднятия духа народа, чтобы получить новые силы и вторгнуться в Украину, – цитирует Юлендер издание USA Today.

Она отметила, что спортсмены не знали, в чем они на самом деле участвуют. По ее словам, российские спортсмены, которых оправдали в применении допинга в Сочи, заслуживают сочувствия, но не медалей.

— Я на сто процентов уверена, что российские спортсмены, которых обвиняли, заслуживают сочувствия. Но я на сто процентов уверена и в том, что они не заслужили медалей. Нужно изменить систему и прислушаться к мнению спортсменов, – заявила спортсменка.

В Сочи Юлендер заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях, вслед за россиянкой Еленой Никитиной. В ноябре 2017 Никитина и еще 10 россиян были лишены медалей за нарушения антидопинговых правил, а Юлендер должна была получить бронзу.

Однако в феврале 2018-го Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Никитиной и восстановил ее результаты Олимпиаде-2014.

Напомним, российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

Фото: Igor Dolgov | Dreamstime.com; Kevin Jairaj | USA TODAY Sports.