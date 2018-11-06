Международная футбольная обсерватория опубликовала традиционный рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Международная футбольная обсерватория (CIES Football Observatory) обнародовала рейтинг самых дорогих игроков мира.

Согласно результатам самым дорогим футболистом мира является форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Стоимость 19-летнего футболиста оценивается в €216,5 млн. На второй строчке оказался форвард Тоттенхэма и сборной Англии Гарри Кейн — €197,3 млн. Ценник в €197 млн поместил бразильца Неймара, который защищает цвета ПСЖ на третью строчку.

В топ-5 также попал египтянин Мохаммед Салах (€173 млн) из Ливерпуля и экс-мерсисайдец, а ныне игрок Барселоны Филипе Коутиньо (€171,3 млн).

Также CIES составила рейтинг самых дорогих игроков мира по позициям.









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Самым дорогим полузащитником мира по итогам исследования стал футболист Тоттенхэма, англичанин Деле Алле (€163,4 млн). Среди защитников в лидерах Самуэль Умтити (€99,2 млн) из Барселоны. Среди фулбэков — 20-летний английский талант Ливерпуля Трент Александр-Арнольд (€96,4 млн). Голкипер Манчестер Сити Эдерсон (€102 млн) оказался в лидерах по своей позиции.

Ранее Международная футбольная обсерватория (CIES) опубликовала ежегодный рейтинг команд, воспитанники которых выступают в 31-м высшем дивизионе.

Фото: Sain Alizada | Vladyslav Moskovenko | Cosmin Iftode | Dreamstime.com