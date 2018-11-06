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Без Роналду! Топ-10 найдорожчих футболістів світу

Международная футбольная обсерватория опубликовала традиционный рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Міжнародна футбольна обсерваторія (CIES Football Observatory) оприлюднила рейтинг найдорожчих гравців світу.

Згідно з результатами найдорожчим футболістом світу є форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе. Вартість 19-річного футболіста оцінюється у €216,5 млн. На другій сходинці опинився форвард Тоттенгему та збірної Англії Гаррі Кейн — €197,3 млн. Цінник у €197 млн помістив бразильця Неймара, який захищає кольори ПСЖ на третю сходинку.

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У топ-5 також потрапив єгиптянин Мохаммед Салах (€173 млн) з Ліверпуля та екс-мерсисайдець, а нині гравець Барселони Філіпе Коутіньо (€171,3 млн).

Також CIES склала рейтинг найдорожчих гравців світу за позиціями.

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Без Роналду! Топ-10 найдорожчих футболістів світу / 5 фотографий

Найдорожчим півзахисником світу за підсумками дослідження став футболіст Тоттенгема, англієць Деле Аллі (€163,4 млн). Серед захисників у лідерах Самуель Умтіті (€99,2 млн) з Барселони. Серед фулбеків — 20-річний англійський талант Ліверпуля Трент Александр-Арнольд (€96,4 млн). Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон (€102 млн) опинився у лідерах по своїй позиції.

Раніше Міжнародна футбольна обсерваторія (CIES) опублікувала щорічний рейтинг команд, вихованці яких виступають у 31-му вищому дивізіоні.

Фото: Sain Alizada | Vladyslav Moskovenko | Cosmin Iftode | Dreamstime.com

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